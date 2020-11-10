Благовещенск, , 10:08 — REGNUM В Амурской области больные COVID-19, которые проходят лечение на дому, начали получать бесплатные лекарства. В первую очередь обеспечивают препаратами детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Из областного бюджета на эти цели выделено 13 млн рублей. Заключены договора на поставку медикаментов. Первыми в регион поступили «Арбидол» и «Гриппферон». Эти препараты подходят для лечения детей.

«Лекарства получили все детские поликлиники Благовещенска и Шимановский район. Вчера препараты начали получать близлежащие районы», — пояснила и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Взрослым требуются «Гидроксихлорохин», «Авифавир», антибиотики, которые поступят в регион в ближайшее время.

Лекарственные препараты развозят волонтёры или лечащий врач, приезжая к пациенту на дом.

Ожидается поступление лекарств для лечения пациентов с коронавирусом на дому, закупленных за счёт средств федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 165 жителей. За весь период пандемии выявили 8039 случаев инфицирования SARS-CoV-2.