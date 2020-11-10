Красноярск, , 10:18 — REGNUM Более тысячи сотрудников органов внутренних дел требуется в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 ноября в краевом агентстве труда и занятости населения.

Предложения работы в ОВД содержатся в банке вакансий краевой службы занятости. Вакансии заявлены в 45 территориях. «Городских» вакансий гораздо больше, чем «районных» (88% против 12%). Наибольшее количество свободных рабочих мест зафиксировано в Красноярске — 431 (26,9% от общего количества).

В Красноярском крае наиболее востребованы полицейский, полицейский-водитель, водитель автомобиля, участковый, инспектор, следователь.

В 2020 году в службу занятости населения региона за содействием в трудоустройстве обратились 525 бывших работников органов внутренних дел. Из них трудоустроено 50%.

Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель краевого Заксобрания Дмитрий Свиридов поздравили сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

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