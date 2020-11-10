Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Многие игроки, ожидающие релиза дополнения Beyond Light к многопользовательской сервисной игре Destiny 2, безуспешно пытаются подключиться к серверам игры. Об этом 10 ноября сообщил портал Screen Rant.

Автор Forbes Пол Тасси выложил в сеть скриншот, который демонстрирует, что происходит, когда они пытаются войти в систему.

https://twitter.com/PaulTassi/status/1325997378764238848

Незадолго до этого игроки сообщали, что они наблюдают, как Странника (таинственная сфера, зависшая над Землёй) атакует Тьма. Все геймеры, ставшие свидетелями произошешего, больше не могут зайти в игру и видят надпись «Свет не может вас спасти. Ищите нас на Европе».

https://twitter.com/benkendrick/status/1326000918563852288

Пользователь Twitter BenjiSales в свою очередь опубликовал изображение, которое демонстрирует, что серверы Destiny 2 перегружены из-за наплыва желающих своими глазами увидеть внутриигровое событие, предшествующее запуску Beyond Light.

Напомним, релиз Destiny 2: Beyond Light состоится сегодня, 10 ноября 2020 года. Ранее режиссёр проектаЛюк Смит сообщил, что по объему контента Beyond Light будет больше дополнения Shadowkeep, но меньше Forsaken.

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