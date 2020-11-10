Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Более пяти тысяч школьников в Петербурге пытаются уйти на домашнее самообучение, или, как называет это Смольный, «смешанное», «семейное» обучение. Об этих данных отчиталась вице-губернатор Ирина Потехина. Ранее она утверждала, что большинство петербургских родителей выступают против дистанционного обучения, потому что таковы результаты опроса на ее странице «ВКонтакте».

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"У нас на сегодняшний день больше пяти тысяч заявлений поступило от родителей, которые забирают детей на так называемое смешанное обучение, когда ребенок приписан к школе, у него остается контакт со своим педагогом, но в то же время он получит от города на портале дистанционного обучения сопровождение централизованное от опытных педагогов, от опытных наставников или, как сейчас модно говорить, тьюторов», — сказала Потехина.

Она утверждает, что «смешанный формат» сочетает в себе фактически три формы образования: домашнее, дистанционное и обычное школьное, так как ученика не отчисляют из школы, и у него якобы сохраняются «все возможности взаимодействия со своим классным руководителем и со своими предметными педагогами».

Между тем ранее комитет по образованию объяснил, что по сути ответственность «за освоение образовательной программы, а также за жизнь и здоровье своего ребенка», берут в этой ситуации на себя родители. Учителя же просто будут выставлять оценки по четвертям.

«Учитель не может организовать для таких детей обучение с использованием дистанционных технологий, так как ведет уроки для тех, кто присутствует в классе. Тем не менее ребенок, оставшийся дома, сможет не только самостоятельно изучать учебник и выполнять задания, размещенные в электронном дневнике или присланные по электронной почте, но и смотреть онлайн-уроки по основным предметам», — объясняли в Смольном.

Ирина Потехина подчеркнула, что законодательство в России «допускает такое совмещение», поэтому чиновники Петербурга ничего не нарушают.

«Мы в этом смысле действуем строго в соответствии с законодательством. Просто даем возможность маневра внутри вот этих возможных форм», — сказала Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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Напомним, смешанная система обучения взамен массовой дистанционке должна была стартовать после окончания осенних каникул с 9 ноября, но не заработала — ее перенесли на 16 ноября. Варианты итоговой аттестации при этом каждый родитель должен будет определить для своего ребенка вместе со школой самостоятельно.

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