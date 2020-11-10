Москва, , 10:03 — REGNUM В России за девять месяцев текущего года количество краж, которые были совершены с банковских счетов и электронных кошельков, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщается в сборнике Генпрокуратуры «Состояние преступности в России».

Кибербезопасность Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным надзорного ведомства, практически каждая четвертая в стране кража совершена с банковского счета или в отношении электронных денег. Количество таких преступлений по сравнению с прошлым годом увеличилось практически вдвое, до 121,2 тыс.

Кроме того, с января по сентябрь 2020 года почти вдвое больше выявлено мошенничеств, которые были совершены с использованием электронных средств платежа — 23,5 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мошенники в России начали распространять видеоролики о якобы причитающихся выплатах от государства с целью хищения средств с банковских карт.

Читайте подробнее: Эксперт сообщил о новом виде мошенничества с банковскими картами в России

Отметим, в сентябре Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России создало межведомственную рабочую группу в связи со стремительным ростом случаев обмана клиентов банков и других кредитных организаций с использованием телефонных номеров.

А также: Минкомсвязь создала рабочую группу по борьбе с телефонным мошенничеством