Петрозаводск, , 09:59 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 310 новых случаев заражения коронавирусом, что на 10 случаев меньше, чем было выявлено сутками ранее. Среди инфицированных 43 ребенка. Об этом 10 ноября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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Из 310 новых случаев у 284 есть признаки заболевания. В настоящий момент в стационарах находятся 573 человека, из них в состоянии средней тяжести — 544 человека (плюс 48 за сутки), в тяжелом состоянии — 19, на аппаратах ИВЛ — 10 пациентов.

В числе новых инфицированных 221 выявлен в Петрозаводске, 16 — в Медвежьегорском районе, 11 — в Кондопожском, 10 — в Суоярвском районе, по девять — в Пряже и Прионежском районе, восемь в Костомукше. Еще шесть случаев выявлено в Сегеже и Сортавальском районе, четыре в Питкярантском районе, по три случая — в Калевальском районе и в поселке Ледмозеро Муезерского района. Два в Олонецком районе и по одному — в Лахденпохье и в поселке Лоухи.

Всего за время пандемии в Карелии выявлено 8565 инфицированных человек, из них 4815 человек выписаны, в том числе 45 за минувшие сутки. Умер от ковида 61 человек.

«Смертность от COVID — 19 в республике составляет 9,9 случая на 100 тысяч населения. Это гораздо ниже среднероссийского показателя — 21,0 случая на 100 тысяч населения», — пояснил Парфенчиков.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализированы 2018 человек, в том числе 29 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 86 человек умерли от пневмонии. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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