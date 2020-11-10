Киев, , 09:54 — REGNUM На Украине обновлён суточный антирекорд по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 — 10 842 новых случая заражения. Об этом сообщила 10 ноября пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки в стране скончался 191 человек, выздоровели 5514 пациентов. Наибольшее число заражений выявлено в Киеве — 747, и в Житомирской области — 646.

Всего за время пандемии на Украине выявили 479 197 случаев заражения, из них 8756 оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирусную инфекцию выявили у президента Украины Владимира Зеленского, руководителя офиса президента Андрея Ермака, министра финансов Сергея Марченко и министра обороны Украины Андрея Тарана.

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