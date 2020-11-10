Челябинск, , 09:50 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие по уголовному делу против бывшего руководителя областного госпредприятия «Обл.ЦТИ». Женщину обвиняют в превышении полномочий, сообщает региональное управление СКР.

Нарушения выявили сотрудники областной Контрольно-счётной палаты в ходе проверки. Они пришли к выводу, что в 2019 году гражданка превысила свои полномочия при реализации имущества данного унитарного предприятия. Размер ущерба превысил 400 тыс. рублей.

Оперативное сопровождение дела вели сотрудники ФСБ. Обвиняемая признала вину и целиком возместила ущерб. Следователи внесли в суд представление о том, чтобы назначить ей судебный штраф.