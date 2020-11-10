Фриско, США, 10 ноября 2020, 09:49 — REGNUM В сети появился трейлер второго сезонного пропуска для игры Borderlands 3. Его опубликовали 9 ноября на официальном YouTube-канале франшизы Borderlands.
Релиз первого дополнения в рамках второго сезонного пропуска уже состоялся. В нём геймеры получили доступ к специальному режиму «Гонка вооружений».
Второе дополнение выйдет весной 2021 года. Оно будет называться «режиссёрская версия».
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