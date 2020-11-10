Первоуральск, Свердловская область, , 09:53 — REGNUM В Первоуральске (Свердловская область) развернули новый госпиталь для больных COVID-19 и пневмонией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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Медучреждение открыли на базе терапевтического корпуса на улице Металлургов. Под госпиталь отдали отделения реанимации, терапии, гематологии, кардиологии и пульмонологии.

Решение об открытии госпиталя власти приняли «в связи с увеличением в регионе потока пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и пневмонию», говорится в сообщении.

В медучреждении работают девять врачей. Больных по перепрофилированным направлениям теперь будут отправлять в больницы Екатеринбурга и Западного управленческого округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе поставлен «рекорд» по тяжелобольным с COVID-19 — по состоянию на 9 ноября 2020 года их насчитывается 409 человек.

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