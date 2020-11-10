Брянск, , 09:51 — REGNUM Дополнительные ограничительные меры введены на территории Брянской области в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в региональном оперативном штабе. Пенсионеров отправили на две недели на строгую самоизоляцию, на предприятиях общепита введены предельные нормы количества посетителей, регламентированы походы несовершеннолетних в торговые центры.

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В оперативном штабе напомнили, что жители обязаны соблюдать 1,5-метровую дистанцию до других граждан, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением легкового такси. Средства индивидуальной защиты дыхания необходимы во всех местах общего пользования, за исключением открытого воздуха. С 9 по 22 ноября пенсионеры в возрасте 65+ лет должны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. На этот же период несовершеннолетним запрещено находиться в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей. Любые банкеты, торжества или поминальные обеды могут проходить, если в них принимают участие не более 50 человек. Все массовые мероприятия должны согласовываться с управлением Роспотребнадзора.

Постановление вступило в силу.