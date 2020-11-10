Париж, , 09:42 — REGNUM В сети появился релизный трейлер ремейка игры XIII. Его опубликовали 9 ноября на YouTube-канале издательства Microids.

В ролике разработчики показали различные фрагменты игрового процесса. Релиз ремейка XIII состоится уже сегодня, 10 ноября 2020 года.

Напомним, XIII — это игра в жанре шутера от первого лица, разработанная компанией Ubisoft. Её оригинальный релиз состоялся в 2003 году.

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