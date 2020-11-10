Грозный, , 09:42 — REGNUM Чечня стала антилидером в России по числу погибших в ДТП в 2020 году. На 1 тысячу пострадавших в автоавариях в республике приходится 284 погибших. С этим показателем республика заняла последнее место в списке российских регионов. Такие данные приводит РИА Новости по итогам девяти месяцев 2020 года.

Остальные субъекты СКФО также попали в число регионов с большой смертностью в результате ДТП. Так, в Ингушетии жертвами автоаварий стали 163 человека на 1 тыс. населения, в Кабардино-Балкарии — 146, в Дагестане — 136, в Карачаево-Черкесии — 110.

Меньше ста погибших в ДТП зафиксировано в СКФО только в Северной Осетии и Ставропольском крае — по 87 человек.

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