Пермь, , 09:40 — REGNUM Пермский края получил третью партию вакцины против гриппа, которая включает почти 182 тыс. доз. Поставки препарата идут по графику, без сбоев, сообщает краевой минздрав.

На сегодняшний день в регион поступило более 1,14 млн доз антигриппозной вакцины: более 767,5 тыс. доз — для взрослых и почти 373 тыс. доз — для детей.

Напомним, в прививку можно сделать по предварительной записи в поликлинике. В Прикамье организована работа мобильных прививочных бригад. Кроме поликлиник вакцинация организована в крупных торговых центрах и филиалах МФЦ.

Иммунизацией против гриппа планируют охватить более 1,5 млн жителей региона (60% местного населения).

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