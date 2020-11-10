Новосибирск, , 09:40 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено ещё 179 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 174 случая за сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

За это же время скончались пять пациентов: мужчины в возрасте 28 лет и 72 года, и женщины в возрасте 59 лет, 60 лет и 74 года.

Всего в регионе на утро сегодня, 10 ноября, выявлено 19 092 случая заражения коронавирусом, в том числе у 1235 детей. 15 615 пациентов выписаны с выздоровлением (+173 за сутки), умерли 630 человек.

В отделениях реанимации сейчас находятся 142 человека, на ИВЛ — 32 пациента.