Самара, , 09:44 — REGNUM Девять человек эвакуировали в инфекционные госпитали за неделю на воздушном транспорте в Самарской области. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, санитарная авиации из отдаленных районов Самарской области доставила в больницы 16 пациентов в тяжелом состоянии. При этом на вертолете в инфекционные госпитали Тольятти и Самары были доставлены девять пациентов из Хворостянского, Исаклинского районов, Новокуйбышевска и Чапаевска.

Сообщается, что медицинская эвакуация пациентов осуществляется реанимобилями (19 машин класса «С») и вертолетом Ми-8.

По словам заведующего отделением экстренной и планово-консультативной помощи СОКБ им. В Д. Середавина Раймонда Чернухи, в 2020 году из районов области было эвакуировано порядка одной тысячи пациентов. При этом более 70 пациентов были доставлены вертолетом.

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