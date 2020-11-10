Новосибирск, , 09:35 — REGNUM Оперативный штаб по противодействию коронавирусу одобрил введение с 16 по 30 ноября ряда новых ограничительных мер на территории Новосибирской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Так, на две недели планируется прекратить работу фуд-кортов и кинотеатров, расположенных в торговых центрах.

Однако уточняется, что окончательное решение будет принято на внеочередном заседании регионального правительства 13 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что накануне, 9 ноября, власти Новосибирской области заявили, что намерены ужесточить карантинные меры из-за роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Новосибирский области могут усилить ограничительные меры по коронавирусу