Ярославль, , 09:33 — REGNUM Мэрии Ярославля не удалось через суд навязать жителям обязанность по содержанию детского городка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Детская площадка Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году городские власти попытались массово передать детские площадки собственникам жилых домов. Для этого в домах были инициированы общие собрания. Цель этого была проста. Большинство площадок построено за бюджетные деньги и являются муниципальной собственностью. Следовательно бюджет должен платить за содержание имущества. Если же детский городок становится общим имуществом жителей, то и плата за его содержание, а также ответственность в случае несчастных случаев ложится на них или на управляющую компанию, с которой заключен договор.

Большинство домов тогда отказались принять детские городки в общедомовую собственность. И вот теперь мэрия решила пойти другим путем — через суд. При этом самих жителей в судебный процесс даже не пригласили.

Администрация Фрунзенского и Красноперекопского районов обратилась с иском к комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии с требованием признать утраченным право муниципальной собственности на детский городок в одном из домов. Городок был оборудован еще в 2012 году. При этом истец хотел признать горку, карусель, качель и скамью общедомовым имуществом, содержать которое должна управляющая компания. Естественно, за счет средств самих жильцов.

Свое требование чиновники объяснили тем, что площадка находится на придомовой территории, и пользуются ей только жители дома. Земельный участок является общедомовым имуществом, и все, что на нем находится, также должно принадлежать людям. То, что площадка находится в муниципальной собственности, якобы нарушает права жильцов.

Однако в суде выяснилось, что жители этого дома не желают принимать столь щедрый подарок от властей. Общее собрание дома отказалось признавать городок общедомовой собственностью. Кроме того, сейчас жители за содержание городка не платят. Это не предусмотрено договором между домом и управляющей компанией.

«Доводы стороны истца о нарушении прав собственников многоквартирного дома включением в муниципальную собственность спорного движимого имущества, являются голословными, объективными доказательствами не подтверждены. Собственники многоквартирного дома выразили волю относительно спорных объектов, проголосовав против по вопросу о включении данных объектов в состав общего имущества. При таких обстоятельствах, оснований для признания права муниципальной собственности на горку, карусель, качель, скамью на ж/б ножках отсутствующим, не имеется», — говорится в решении Фрунзенского районного суда.

Иначе говоря, навязать какое-либо имущество жителям против их воли невозможно — так решил районный суд. И городским властям по-прежнему придется нести ответственность за установленные ранее за счет бюджета детские площадки.

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