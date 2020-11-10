Нур-Султан, , 09:28 — REGNUM Бесплатную вакцину против коронавируса в Казахстане получили около 1,5 млн человек. Об этом 10 ноября заявил председатель правления «СК-Фармация» Ерхат Искалиев на брифинге.

По его словам, в республике завершилась кампания по бесплатной вакцинации от гриппа. Единым дистрибутором была закуплена российская вакцина «Гриппол плюс».

Искалиев добавил, что для подготовки ко второй волне коронавируса закуплен двухмесячный запас лекарств против COVID-19. В частности, приобретено 44 наименования препаратов с расчетом размещения 60 тыс. пациентов в стационарах.

Отметим, по состоянию на 10 ноября в Казахстане выявили 117 336 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 108 169 пациентов, скончались — 1857 человек.