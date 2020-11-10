Пермь, , 09:28 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19 запланировано 14,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Из федерального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекций направлено 8,8 млрд рублей; из краевого бюджета — 6 млрд рублей, включая 4,5 млн рублей из резервного фонда местного правительства. На сегодняшний день израсходовано 9,2 млрд рублей, что составляет 62,1%.

Основная часть расходов приходится на сферу здравоохранения — 6,6 млрд рублей. Деньги идут на выплаты медработникам, оказывающим помощь COVID-пациентам, оснащение (переоснащение) коечного фонда медорганизаций, приобретение средств индивидуальной защиты, закупку лекарств, медоборудования и проведение лабораторной диагностики.

Значительную долю составляют расходы в сфере социальной поддержки и занятости населения — более 4,3 млн рублей. Средства предназначены для выплаты пособий гражданам, оставшимся без работы в период пандемии; для выплаты соцработникам; для поддержки педагогов за дистанционное обучение, а также для покупки продуктовых наборов малообеспеченным семьям.

Дополнительно почти 1,3 млрд направлен на мероприятия по предотвращению ухудшения экономической ситуации в регионе в связи с выпадающими доходами организаций.