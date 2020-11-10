Тамбов, , 09:27 — REGNUM В Тамбовской области за минувшие сутки подтверждено 108 новых случаев заражения коронавирусом, это на один случай больше, чем сутками ранее, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в региональном оперативном штабе.

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В числе новых пациентов — 11 детей в возрасте от восьми до 17 лет, старшему из новых взрослых пациентов — 96 лет.

На 10 ноября в Тамбовской области подтверждено 10 858 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 8990 человек. Скончались 57 пациентов с СOVID-19. В стационарах региона проходят лечение 735 пациента, у 694 из них диагностирована пневмония. Ещё 1061 человек с подтверждённым заражением проходит амбулаторное лечение.