Москва, , 09:26 — REGNUM За последние сутки в Москве выздоровели 3663 пациента, проходившие лечение от коронавирусной инфекции. Об этом 10 ноября сообщает оперативный штаб Москвы со ссылкой на вице-мэра Анастасию Ракову.

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Это на 350 человек больше, чем сутками ранее, когда выписали 3313 человек.

Всего в столице с начала пандемии, по данным Раковой, выздоровели 346 889 человек.