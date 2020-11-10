Кемерово, , 09:25 — REGNUM В Кемеровской области школьникам из многодетных и малообеспеченных семей начали выдавать продовольственные наборы. Сухпайки выдают в рамках компенсации на период дистанционного обучения.

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«В общей сложности на областном и муниципальных уровнях данная мера поддержки охватывает 48 377 школьников, — цитирует «Город новостей» министра образования и науки региона Софью Балакиреву. — Наборы сформированы из расчета 50 рублей в день для многодетных и малообеспеченных семей».

При этом, по данным издания «Вашгород.ru», родители школьников жалуются, что сухпайки стали скромнее.