Москва, , 09:24 — REGNUM Вирус гриппа может вызывать серьезные и опасные осложнения. Чаще всего возникают осложнения со стороны дыхательной системы, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Также грипп может дать осложнение на органы сердечно-сосудистой системы, отразиться на нервной и мочеполовой системе заболевшего. При этом осложнения проявляются через некоторое время, когда человек уже забыл о перенесенной инфекции.

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Наиболее опасное и частое осложнение после гриппа — это пневмония. Не менее опасными осложнениями являются отит, синусит, гломерулонефрит, гнойный менингит, сепсис.

Как сообщало ИА REGNUM, участие в вакцинации от гриппа приняли уже более 54,6 млн жителей России.

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