Оттава, , 09:25 — REGNUM Кооперативную хоррор-игру Dead by Daylight обновят для консолей нового поколения. Об этом 9 ноября сообщила «Игромания».

Обновлённые версии Dead by Daylight станут доступны в день релиза консолей: 10 ноября (Xbox Series X) и 12 ноября (PlayStation 5). Сообщается, что в них геймеров ожидают улучшенная графика, модели, анимации персонажей и повышенное разрешение.

Напомним, Dead by Daylight — это ассиметричный многопользовательский хоррор от канадских разработчиков из Behaviour Interactive.

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