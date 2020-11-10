Москва, , 09:23 — REGNUM Государственная корпорация Роскосмос выложила в открытый доступ песни, принадлежащие перу своего генерального директора Дмитрия Рогозина. Соответствующий раздел появился на официальном сайте госкорпорации.

Так, в разделе «Песни о космосе» можно увидеть не только песни в исполнении популярных российских певцов Александра Маршала и Дениса Майданова, но и композиции, слова к которым написал Дмитрий Рогозин и его супруга Татьяна.

В разделе представлены такие песни, как «Рвём небо мы в клочья», «Над Землёй летит корабль» и «Не стреляй!».