Москва, 10 ноября 2020, 09:23 — REGNUM Государственная корпорация Роскосмос выложила в открытый доступ песни, принадлежащие перу своего генерального директора Дмитрия Рогозина. Соответствующий раздел появился на официальном сайте госкорпорации.
Так, в разделе «Песни о космосе» можно увидеть не только песни в исполнении популярных российских певцов Александра Маршала и Дениса Майданова, но и композиции, слова к которым написал Дмитрий Рогозин и его супруга Татьяна.
В разделе представлены такие песни, как «Рвём небо мы в клочья», «Над Землёй летит корабль» и «Не стреляй!».