Сухум, , 09:23 — REGNUM 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 9 ноября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 253 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ и в Сухумской инфекционной больнице госпитализированы 152 пациента, у 137 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 29 человек. Кроме того, 42 пациента с коронавирусной инфекцией находится в мобильном госпитале Минобороны РФ, развернутом в Сухуме. Там в тяжелом состоянии три человека.

Всего в Абхазии выявили 4772 носителя SARS-CoV-2. Из них 2929 победили инфекцию. За время пандемии в Абхазии скончались 55 пациентов с диагнозом COVID-19.

Данные на 8 ноября по Абхазии оперативный штаб не сообщил. 7 ноября в результате проведения 456 ПЦР-тестов выявили 71 случай заражения за сутки. За двое последних суток, согласно опубликованным данным, 98 человек победили коронавирусную инфекцию.

Напомним, в рамках мер по защите населения от коронавируса в Абхазии запрещено проведение массовых мероприятий. Школы и детские сады закрыли на карантин.

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