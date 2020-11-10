Кызыл, , 09:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол с началом новой учебной четверти усилить профилактические мероприятия в школах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

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Он также выступил против закрытия школ, считая, что это будет поспешным решением.

«Нужно стараться сделать так, чтобы не было очагов заразы. Дошкольные учреждения должны способствовать тому, чтобы родители трудились, приносили зарплату домой. Находите решения, которые помогают этому», — отметил глава.

В министерстве образования и науки региона отмечают, что учебные заведения соблюдают все предписания Минздрава и Рособрнадзора. Кроме того, в школах решено практиковать плавающие перемены. Во время каникул специалисты выезжали на чабанские стоянки, а также в неблагополучные семьи для контроля за детьми.

Напомним, ранее региональные власти продлили осенние каникулы на четыре дня — до 8 ноября. Как сообщало ИА REGNUM, решение было принято в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 среди учителей.

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