Село Чурапча, Якутия, , 09:24 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин наградил многодетную семью Таныковых из Якутии медалью ордена «Родительская слава», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Семья Евдокии Николаевны и Адама Адамовича Таныковых награждена медалью ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, говорится в указе президента.

Супруги живут в селе Чурапча вместе с 1999 года, растят и воспитывают восемь детей — шесть сыновей и двух дочерей. Дети разносторонне развиты, активисты в школе, имеют много похвальных грамот и дипломов за хорошую учебу, в свободное время помогают родителям в ведении хозяйства. Таныковы занимаются фермерским хозяйством, содержат 53 головы лошадей, 70 голов крупного рогатого скота.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ наградил две семьи из Приморья орденом «Родительская слава».