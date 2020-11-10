Новосибирск, , 09:10 — REGNUM Депутат горсовета Новосибирска, председатель правления Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов опубликовал на своей странице в Facebook видео из отделения городской больницы, где лежат пациенты с коронавирусом. Источник в медучреждении, приславший видео, заявляет, что городская клиническая больница № 1 не справляется.

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«В настоящее время третий корпус функционирует как инфекционный госпиталь. Он постоянно забит пациентами под завязку. Мест в палатах не хватает. Кислорода всем не хватает. Люди, которые лежат на животе или поднимают руки, так облегчают себе одышку. Сколько людей в приёмном покое — сами видите», — говорится в описании к видео.

По словам самого депутата Ростислава антонова, людей, которые лежат в коридорах, срочно нужно переводить в оборудованные медицинские помещения.

«А поэтому мы призываем региональный оперштаб срочно разворачивать дополнительные госпитали, использовать Экспоцентр, обращаться за помощью к добровольцам и меценатам, перенимать опыт других регионов и Москвы», — прокомментировал Антонов.