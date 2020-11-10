Самара, , 09:13 — REGNUM Инфекционный госпиталь Сызранской городской больницы № 2 принял первых пациентов в Самарской области. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в перепрофилированном отделении Сызранской городской больницы № 2 развернуто 150 инфекционных коек.

По словам главного врача этой больницы Равиля Гусейнова, при этом 10 инфекционных коек являются реанимационными. Больница обеспечена всеми необходимыми лекарствами, средствами защиты и кислородом. В настоящее время специалисты завершают установку компьютерного томографа.

Сообщается, что в этой больнице лечили и взрослых, и детей. Сейчас маленьких пациентов, которым нужна помощь хирургов, будут направлять в Тольятти, а по направлению педиатрии — в Октябрьск. Взрослые пациенты будут получать медпомощь в центральной горбольнице Сызрани.

Отмечается, что поликлиника работает в штатном режиме. В ней ведет прием детский хирург, который будет принимать детей с подозрением на хирургическую патологию и определять, нуждается ли маленький пациент в срочном лечении, а также нужна ли транспортировка в Тольятти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области санаторий «Сергиевские минеральные воды» начал принимать на долечивание пациентов с пневмониями с отрицательным тестом на коронавирус. В этом учреждении развёрнуто 175 мест.

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