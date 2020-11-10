Пермь, , 09:09 — REGNUM В Перми обсуждают тему отмены новогодних мероприятий и возведения главного ледового городка на эспланаде. Администрация города сейчас ведет консультации в Управлением Роспотребнадзора по вопросу проведения праздничных мероприятий, сообщает издание Business Class.

В качестве альтернативы, рассматриваться вариант строительства небольших ледовых комплексов в районах муниципалитета. Не исключено, что на эспланаде будет установлена только новогодняя елка, информирует интернет-газета «Текст».

Стоит отметить, что на эспланаде в Перми ежегодно возводят масштабный ледовый городок. В 2020 году уже объявили конкурс на конкурс на возведение, эксплуатацию, обслуживание и демонтаж ледового комплекса — на 17,2 млн рублей. Кроме того, объявлены тендеры на изготовление ряда новогодних арт-объектов.

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