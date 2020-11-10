Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Очередное обновление онлайн-игры Phasmophobia в жанре ужасов добавило в игру две новые функции. Об этом 9 ноября сообщила Twitter-страница проекта.

Студия Kinetic Games объявила, что теперь игрокам будут предлагать выполнить новую задачу: им нужно будет заставить призрака пройти через соль. Кроме того, погибшие игроки теперь смогут брать и бросать предметы, которые не являются элементами снаряжения.

https://twitter.com/KineticGame/status/1325866811188011008

Ранее разработчики дали понять, что они не будут торопиться добавлять в игру полноценный PvP-режим (player versus player — «игрок против игрока»). Они сказали, что из-за всплеска популярности Phasmophobia решили изменить свои планы, добавив, что на этом этапе добавление ещё одного режима превратит игру«во что-то совершенно иное».

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