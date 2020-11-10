Саратов, , 09:08 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 10 ноября заражены коронавирусной инфекцией 22 477 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 201 жителя региона. Минувшим днем заболели 204 саратовца. Выздоровели с начала пандемии 15 345 человек, за сутки — 163 пациента. Всего скончались 173 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых случаев — 156 из числа контактных, 45 — с неустановленным источником заражения. Наибольшее количество инфицированных снова среди лиц старше 60 лет — 75 человек, 10 — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 667,3 тыс. исследований, за сутки — более 4,8 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, кабинеты компьютерной томографии в государственных учреждениях Саратовской области переводят на круглосуточный режим работы. Всего в медучреждениях области имеются 26 аппаратов КТ, в том числе в ковидных госпиталях. Кроме этого, закуплено еще четыре аппарата КТ, которые установят в поликлиниках №2 и №6, в Саратовской городской клинической больнице №10 и городской детской больнице №7.

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