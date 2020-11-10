Екатеринбург, , 09:28 — REGNUM В городские поликлиники Екатеринбурга стало невозможно дозвониться, сообщили горожане корреспонденту ИА REGNUM.

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Так, один из жителей переболел COVID-19 и должен был получить больничный. Однако дозвониться до поликлиники ему не удалось, поэтому пришлось самому отправиться в медучреждение. «Много времени проторчал в очагах всевозможных ОРВИ и, по ощущениям, что-то ещё подхватил», — сказал гражданин.

Есть трудности и с продлением больничного: в соцсетях жители жалуются, что не могут продлить электронный больничный по телефону. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в горздраве Екатеринбурга заявили о беспрецедентных нагрузках, выпавших на долю системы здравоохранения.

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