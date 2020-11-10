Стокгольм, , 09:08 — REGNUM Каждый пятый житель Стокгольма, сдавший тест на наличие COVID-19, получает положительный результат. Об этом со ссылкой на заявления директора департамента здравоохранения Стокгольмского региона Бьорна Эрикссона сообщила газета Fria Tider.

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«Можно сказать, что в Стокгольме наблюдается резкий рост, и, к сожалению, мы также видим, что потребность в услугах системы здравоохранения Стокгольма растет быстрыми темпами», — заявил Эрикссон.

Отмечается, что на прошлой неделе в Стокгольме положительный результат на COVID-19 показали тесты 4 184 человек, что составляет 20% от всех протестированных граждан. В настоящее время нескольким медицинским учреждениям уже приходится отменять запланированные операции и записи на прием к врачу.

Подчеркивается, что растущее число вновь выявляемых случаев заболевания COVID-19 уже повлекло за собой увеличение числа госпитализаций.