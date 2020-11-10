Ижевск, , 08:58 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 10 ноября провели 568 594 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3174 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4659 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии ещё три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Умерли двое женщин в возрасте 65 и 82 лет, а также 67-летний мужчина. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 187 человек.

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