Бразилиа, , 08:57 — REGNUM Испытания вакцины Coronavac от коронавирусной инфекции, которая была разработана китайской лабораторией Sinovac, были приостановлены бразильским агентством по надзору за здоровьем Anvisa из-за «серьезного инцидента». Об этом 10 ноября сообщает издание Globo.

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По информации источника, в агентстве сообщили, что речь идет «серьезном неблагоприятном эффекте».

Кроме того, указывается, что данные о побочном действии вакцины Coronavac у одного из участников испытаний были получены Anvisa 29 октября, при этом какие-либо подробности не приводятся.

В то же время уточняется, что «серьезными инцидентами» считаются смерть или угроза смерти пациента, инвалидность, госпитализация, а также передача инфекции через медицинское устройство или клинически значимое событие.

Отметим, китайская вакцина Coronavac в настоящее время находится на третьей фазе клинических испытаний, в них принимают участие тысячи человек.