Хабаровск, , 09:07 — REGNUM В Хабаровском крае с 2021 года ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей будут рассчитывать по-новому. В бюджете региона запланировано на выплаты детям до трёх лет более 1,8 млрд рублей против 1,5 млрд в этом году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На данный момент размер пособия составляет 15 248 рублей, его получают более 11 тыс. семей.

Для назначения выплат доход семьи на одного человека не должен превышать 39 083,7 рубля в месяц. Например, для семьи из пяти человек общий доход не должен превышать 195 418,5 рубля в месяц.

«В следующем году размер ЕДВ будет равен прожиточному минимуму для детей, установленному за третий квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выплаты на первого и второго ребенка получают 1,3 млн семей.