Самара, , 09:00 — REGNUM Более 16 тысяч человек с COVID-19 и пневмониями лечатся амбулаторно в Самарской области. Об этом 9 ноября сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании оперативного штаба области.

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По его словам, в настоящее время в больницах региона лечатся более 5,6 тысяч пациентов с пневмонией и COVID-19, а более 16 тысяч пациентов проходят лечение на дому.

Он добавил, что в области было развернуто 6163 инфекционных койки. В ближайшее время будут развернуты еще 200 коей в клиниках медицинского университета. В резерве второй и третьей очереди находятся еще 700 коек, график ввода которых утвержден на заседании оперативного штаба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области готовятся к вакцинации от коронавируса: поставка вакцины от этой инфекции запланирована на 30 ноября.

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