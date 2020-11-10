Москва, , 08:45 — REGNUM В Москве в центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ для всех желающих стартуют бесплатные онлайн-курсы по русскому языку, сообщается на портале мэра столицы.

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Уроки по русскому языку будет вести доцент факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Егор Сартаков. Участники, помимо теоретических знаний, будут получать практические задания.

Транслироваться занятия будут каждую субботу в 15:00 на официальном сайте ВДНХ и на странице выставки в социальной сети «ВКонтакте». Первое занятие «Тире и двоеточие» пройдет 14 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2020 года в России утверждён состав правительственной комиссии по русскому языку.

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