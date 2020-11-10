Улан-Удэ, , 08:44 — REGNUM За первые четыре дня работы десять «ковидных» такси в Бурятии обслужили 142 заявки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, они работают ежедневно с 8 утра до 11 часов вечера.

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Для координации работы такси в администрации Улан-Удэ создана диспетчерская служба. Заявку на услугу могут подать больницы для перевозки пациентов, получающих лечение в амбулаторном режиме. По словам министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой, в настоящее время идёт «обкатка» проекта.

«Порядок вызова регламентируется через диспетчерскую, которая создана при мэрии, только по заказу медицинского работника при планировании оказания медицинской помощи пациенту с ковидом. В дальнейшем, безусловно, будем развивать услугу», — добавила она.

Отмечается, что в машинах соблюдаются противоэпидемические требования. Так, водители работают в средствах индивидуальной защиты, три раза в сутки салон автомобиля дезинфицируется.

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