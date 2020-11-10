Лондон, , 08:44 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Великобритании было выявлено 21 350 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.

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По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 213 363.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании на данный момент составляет 49 238.

При этом уточняется, что за истекшие сутки в стране было проведено 276 998 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки было выявлено свыше 20,5 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.