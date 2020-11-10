Москва, , 08:42 — REGNUM В Москве 10 ноября ожидается облачная погода, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая карта столичного региона будет определяться восточной периферией антициклона, благодаря чему до существенных осадков дело вряд ли дойдет, но концентрация облаков сохранится высокая, а температурный фон останется в рамках климатической нормы ноября», — говорится в информации.

По данным синоптиков, в столице будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Воздух прогреется до четырёх градусов тепла, в Московской области — до пяти градусов тепла. Ожидается порывистый ветер со скоростью до 9 м/с.