Казань, , 08:43 — REGNUM В общественном транспорте столицы Татарии на регулярной основе проходят рейды по выявлению нарушителей масочного режима. С начала ноября нарушителями числятся более 3 тыс. человек. Рейды проводили в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

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Всего проверили 1685 единиц транспорта на 72 контрольных точках. Во время рейдов выявлено 3448 пассажиров без индивидуальных средств защиты. Надели маски на месте 3322 пассажира, 126 — покинули общественный транспорт из-за их отсутствия.

Профилактические рейды, проводимые сотрудниками городского комитета по транспорту и контрольно-ревизорскими службами, продолжатся.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Татарии с 28 октября жители обязаны носить маски на парковках и в лифтах. В связи с этим в республиканский нормативный документ внесли соответствующие изменения.

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