Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Онлайн-магазин Amazon предупредил некоторых клиентов, сделавших предзаказ Xbox Series X, что они могут получить устройство лишь к концу декабря 2020 года. Об этом 10 ноября сообщил пользователь Twitter Адам Тэйлор.

Он выложил на своей странице скриншот письма, в котором Amazon сообщает, что надеется выслать его консоль «в ближайшие недели», после того, как получит больше устройств «в ноябре или декабре». Компания также написала, что она ожидает, что Тэйлор получит его экземпляр Xbox Series X «31 декабря или ранее».

https://twitter.com/EposVox/status/1325922913808240640

Напомним, продажи Xbox Series X и Series S стартуют сегодня, 10 ноября 2020 года. 12 ноября 2020 года состоится релиз PlayStation 5 в Японии, США и ряде других стран. Ранее Sony сообщила, что в первый день консоль можно будет купить лишь в сети и что геймерам не стоит пытаться искать её в обычных розничных магазинах.

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