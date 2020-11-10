Самара, , 08:37 — REGNUM К началу вакцинации от новой коронавирусной инфекции готовятся медики в Самарской области. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники системы здравоохранения региона подготовили списки людей из групп риска, которые будут вакцинированы в первую очередь. Сейчас прорабатываются вопросы по доставке вакцины от коронавируса. При этом ее поставка в регион запланирована на 30 ноября.

Отмечается, что с 5 ноября в области началось обеспечение бесплатными лекарственными препаратами пациентов с этой инфекцией. Руководство региона продолжает закупать лекарства: на эти цели из средств федерального бюджета было выделено 119 млн рублей, еще 60 млн направлено из средств областного бюджета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области фиксируют снижение заболеваемости ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией среди школьников.

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