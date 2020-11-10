Бразилиа, , 08:27 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 23,9 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 23 976 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 5 590 025.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 610 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 161 106.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 064 344 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 11 843 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.