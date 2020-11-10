Гонконг, Китай, , 08:24 — REGNUM Сформировавшиеся над Тихим океаном два новых тропических циклона в настоящее время приближаются к Вьетнаму. Об этом 10 ноября сообщает метеорологическая обсерватория Гонконга.

Уточняется, что эпицентр 21-го в нынешнем сезоне в Азии тропического шторма «Этау» в данный момент находится в Южно-Китайском море на расстоянии 440 км в северо-восточном направлении от Хошимина. При этом прогнозируется, что шторм будет направляться к южным берегам Вьетнама.

Также указывается, что 22-й в текущем году тропичурагеский шторм «Вамко» сформировался восточнее Филиппин, в настоящее время находится на расстоянии 840 км в восточном направлении от Манилы и скоро также буде двигаться в сторону Вьетнама.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября стало известно, что вечером 8 ноября тропический шторм «Эта» обрушился на побережье американского штата Флорида.