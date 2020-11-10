Самара, , 08:22 — REGNUM Снижение показателей заболеваемости ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией фиксируется в Самарской области. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, несмотря на то, что в регионе на 30,7% превышен эпидпорог по совокупному населению, в возрастной группе от 7 до 14 лет превышение этого показателя не только не фиксируется, но и наблюдается его снижение. Так, на 45 неделе по сравнению с предыдущей среди школьников зафиксировано снижение показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ на 33,8%, внебольничной пневмонией — на 36,3%.

Отмечается, что можно также говорить о снижении инфицирования коронавирусом в 2,9 раза.

Чиновники делают вывод, что удлинение каникул и разобщение дало свой положительный результат.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе согласно данным на 9 ноября за сутки зафиксирован 191 случай заражения коронавирусом. А всего зарегистрировано 17 647 случаев заражения этой инфекцией, при этом 15 543 человек с ней справились.

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